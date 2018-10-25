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Чиновников ''спалили'' на покупке элитного авто для поездок по Чернобыльской зоне

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Государственное специализированное предприятие по Управление капитальным строительством зоны отчуждения (ГСП "УКБЗВ", г. Чернобыль Киевской области) 22 октября объявило тендер на приобретение двух спецавтомобилей за 6,5 млн грн.

Соответствующую информацию в системе ProZorro обнаружил бизнесмен Алексей Тамразов, пишут "Наші Гроші". Отмечается, что одна из машин - Mercedes Benz V220 4matic - без специального оборудования стоит примерно 2,1-2,2 млн грн.

Среди дополнительных опций Mercedes Benz должен был иметь черную кожу Lugano, видеокамеру кругового обзора, пакет Exterior sports, пакет "Столико", спортивные педали, декоративную отделку "Дерево", пакет дизайна интерьера Interior Design package и многое другое.

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Чиновников ''спалили'' на покупке элитного авто для поездок по Чернобыльской зоне

Mercedes-Benz V-Class V220

Из специальных средств и спецоборудования, в авто установлен прибор отслеживания фона окружающей среды по гамма RM-M, ноутбук со специальным программным обеспечением для блока детектирования и GPS навигации, а также GPS система.

Второй спецавтомобиль - автобус А209.35 на базе Мерседес-Бенц Спринтер 316 CDI KA 4X2/4325 на 16 сидений. Он среди стандартного оборудования должен был иметь подушку безопасности водителя, черную ткань "Tanja", среди дополнительного - автомагнитолу Audio 10, регулируемый кондиционер "Tempmatik", круиз-контроль Tempomat.

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Автобус также должен иметь спецсредства: ноутбук со специальным программным обеспечением для блока детектирования и GPS навигации, GPS систему, аэрозольную установку VF CPM-300 и мобильную лабораторию электропитания.

Позже Тамразов сообщил, что после его публикации закупка была отменена заказчиком по причине сокращения расходов.

Чиновников ''спалили'' на покупке элитного авто для поездок по Чернобыльской зоне
Чиновников ''спалили'' на покупке элитного авто для поездок по Чернобыльской зоне

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Верховная Рада планирует купить шесть электрокаров за 5,4 млн грн.

Персона
Алексей Тамразов
Место
Украина
Объект
ЧАЭС
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Найти сволоту и...в мусорный бак...10 раз...каждый день
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