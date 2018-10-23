Чиновникам Порошенко купили авто за 10 млн грн

Государственная организация "Автобаза Государственного управления делами" закупила по переговорной процедуре у фирмы, конечным бенефициаром которой является депутат Верховной Рады предыдущего созыва от Партии регионов Тариэл Васадзе, два автомобиля Mercedes-Benz S 560 4 Matic Long за 10 млн гривен.

Как передают "Українські Новини", об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro. Ожидаемая стоимость закупки на тендере составляла 11,5 млн гривен, однако на участие в нем дважды не зарегистрировалась ни одна компания.

Законодательство разрешает заказчику применять переговорную процедуру в случае, если тендер отменялся дважды из-за отсутствия достаточного количества участников (не менее двух). В итоге автобаза по переговорной процедуре договорилось о закупке двух седанов Mercedes-Benz у компании "Автомобильный дом - Украина Мерседес-Бенц".

Конечным бенефициаром компании является Васадзе, основателями - он, его ЧАО "Украинская автомобильная корпорация", бывший вице-премьер-министр (1991-1992) Олег Слепичев и экс-дипломат, президент ассоциации автопроизводителей "Укравтопром" Михаил Резник, а директором - Олег Бойко.

Как передает источник, до 30 ноября Госуправлению делами будет поставлено два автомобиля Mercedes-Benz S 560 4 Matic Long 2018 года выпуска, экологического стандарта Euro-6, с объемом двигателя до 4 тыс. куб. см и максимальной скоростью не менее 250 км в час.

Автомобили должны иметь черное металлическое покрытие и термопоглощающее тонированное заднее стекло, а салон - обивку из эксклюзивной черной кожи, декоративные элементы из тополя и велюровые коврики. Авто будут оборудованы аудиосистемой с навигацией, акустической системой объемного звучания, системой кондиционирования, боковыми подушками безопасности в задней части салона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде разгорелся крупный скандал с закупками продуктов для столовой.