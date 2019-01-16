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Украина избавится от газовой иглы России: Гройсман назвал четыре шага

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Украина должна сделать четыре шага на пути к энергонезависимости и окончательного избавления от газовой зависимости от России.

Такое мнение высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, 16 января.

По его словам, для начала Украина должна нарастить добычу собственного газа. Во-вторых, отметил премьер, нужно принять все возможные меры, чтобы повысить уровень энергоэффективности в стране.

Гройсман отметил, что еще двумя важными факторами являются интеграция украинской газотранспортной системы в европейский рынок, а также эффективная программа субсидирования населения, как мера защиты.

По его словам, ежегодно Украина уменьшает потребление газа, а в 2019 году полностью заработает Государственный фонд энергоэффективности, чтобы украинские граждане получили финансовые ресурсы на мероприятия по энергосбережению.

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"С 1 января Правительство начало процесс монетизации субсидий, который даст возможность каждому гражданину Украины получить деньги за субсидии. Средства, которые будут сэкономлены, человек сможет оставить себе на собственные нужды", - напомнил премьер.

Украина избавится от газовой иглы России: Гройсман назвал четыре шага

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

Украину оценили, как страну, для которой подорожание газа — один из самых серьезных рисков.

Также стало известно, что в Украине в мае 2019-го тариф на газ могут повысить с 8,55 до 9,7 грн/куб.

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Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Теги
Украинагаз
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Это которое по счету остаточнопрощевание?)
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Питон Каа
Питон Каа
Погодите, как же так? Ведь Порошенко уже давно заявил об окончании газовой зависимости от России. Набрехал?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Раз Украина за 5 лет ни чего не зделала, значит это недогосударство-инвалид
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