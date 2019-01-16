Украина избавится от газовой иглы России: Гройсман назвал четыре шага

Украина должна сделать четыре шага на пути к энергонезависимости и окончательного избавления от газовой зависимости от России.

Такое мнение высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, 16 января.

По его словам, для начала Украина должна нарастить добычу собственного газа. Во-вторых, отметил премьер, нужно принять все возможные меры, чтобы повысить уровень энергоэффективности в стране.

Гройсман отметил, что еще двумя важными факторами являются интеграция украинской газотранспортной системы в европейский рынок, а также эффективная программа субсидирования населения, как мера защиты.

4 кроки до енергонезалежності України:

1. Збільшення видобутку власного газу.

2. Енергоефективність.

3. Інтеграція нашої ГТС до європейського ринку.

4. Субсидії як захист населення. pic.twitter.com/EE9szFaocK — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 января 2019 г.

По его словам, ежегодно Украина уменьшает потребление газа, а в 2019 году полностью заработает Государственный фонд энергоэффективности, чтобы украинские граждане получили финансовые ресурсы на мероприятия по энергосбережению.

Щороку зменшуємо споживання газу, а цього року запрацює Державний фонд енергоефективності, щоб українські громадяни отримали фінансові ресурси на заходи із заощадження. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 января 2019 г.

"С 1 января Правительство начало процесс монетизации субсидий, который даст возможность каждому гражданину Украины получить деньги за субсидии. Средства, которые будут сэкономлены, человек сможет оставить себе на собственные нужды", - напомнил премьер.

З 1 січня Уряд розпочав процес монетизації субсидій, який дасть можливість кожному громадянину України отримати гроші за субсидії. Кошти, які будуть заощаджені, людина зможе залишити собі на власні потреби. #УрядГройсмана #субсидія — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

Украину оценили, как страну, для которой подорожание газа — один из самых серьезных рисков.

Также стало известно, что в Украине в мае 2019-го тариф на газ могут повысить с 8,55 до 9,7 грн/куб.

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