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Четыре квартиры в Болгарии и дом в США: чем владеют украинские нардепы за границей

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Украинские нардепы часто прилетают в Украину лишь на парламентские заседания, их место жительства - за границей. Там у многих из них имеется дорогая недвижимость.

Журналисты ТСН спросили у парламентариев, где и за сколько они купили или арендовали жилье.

Например, народный избранник, сопредседатель партии "Наш край" Антон Киссе, владеет четырьма квартирами в Болгарии. При этом признается, ранее было и вовсе 12.

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А нардеп, член депутатской группы "Воля народа" Евгений Рыбчынский живет на две страны - его семья владеет огромной усадьбой в США.

Народный депутат от партии "Оппозиционный блок" Руслан Демчак арендует в Лондоне квартиру за 350 тыс. грн в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован полный список народных депутатов Украины, арендующих жилье за государственный счет.

Персоны
Евгений РыбчинскийАнтон КиссеРуслан Демчак
Место
Украина
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