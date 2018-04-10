"Черный понедельник" в России: главные итоги и что будет дальше

Понедельник, 9 апреля, из-за санкций США стал "черным" для российского финансового рынка.

Так, фондовые индексы рухнули на 8–11%, а курсы доллара и евро взлетели на 3,7–4%. По итогам торгов многие ликвидные акции потеряли в цене 12–20%. Еврооблигации российских эмитентов в понедельник упали на 1–3%, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что в последний раз российский финансовый рынок так лихорадило в "черный понедельник" 3 марта 2014 года из-за новости о предстоящем референдуме в Крыму.

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При этом участники рынка отмечают, что не сразу оценили масштаб бедствия. И только в понедельник увидели всю катастрофичность, когда стартовали большие продажи.

"Российские бумаги вновь попали в число "токсичных", держать которые категорически запрещено",— отмечает трейдер западного банка.

При этом эксперты не ждут дальнейшего снижения на рынке.

В частности, по словам директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Александра Данилова, паническая распродажа долговых бумаг российских компаний, не попавших в санкционный список, будет иметь ограниченный эффект.

"Госбанки и так уже под санкциями — они фондируются в основном за счет депозитов, а внешние долги постепенно гасят. Банкам и компаниям, у кого доступ к международным рынкам сохранился, вероятно, будет дороже там занимать, но не у всех есть в этом потребность", - объяснил он.

Как сообщал "Обозреватель", в России из-за новых санкций США состояние 50 олигархов за день сократилось более чем на 11,7 миллиардов долларов.