В Донецке из-за высоких цен на продукты население уже не может себе позволить покупать колбасу или дорогие сорта рыбы.

Об этом сказано в статье "Комсомольской правды".

"В рыбный отдел стоит небольшая очередь. Рыбу берут самую недорогую. Форель скучает в холодильной витрине, судя по степени обветренности, уже давно. Рядом колбаса – как в музее, на нее приходят посмотреть. Сервелат по 350 рублей уже не удивляет, как пять лет назад, а 700-800-рублевые колбасные палки вообще не вызывают никаких чувств. А что можно чувствовать к недоступной еде?" – сказано в материале.

По словам корреспондента, также на прилавках присутствуют сыры в основном российского производства по средней цене 450 рублей (175 грн) за килограмм.

"Вспоминаем, как года три назад за эту же цену из-под прилавка нам продавали украинские сыры, российские (проигрывающие в качестве) же "тянули" рублей на 250-300. Все подорожало понемногу, и украинских сыров уже нет даже под прилавком, хотя можно найти еще растворимый кофе, фасованный где-то под Киевом", – отмечается в тексте.

Рынок в Донецке

Также на рынках есть много "молочки" из Беларуси, но при этом, журналисты отмечают, что цены на нее "кусаются".

Рынок в Донецке

"В несчастном "ПРС" (бывший АТБ. - Ред.) молоко лучше не покупать, оно скисает уже на пути от магазина к дому, а производство местных молокозаводов – достаточно вкусное, если не верить всяким слухам о том, из чего это молоко на самом деле делают. И слухи эти сами работники заводов распространяют. Говорят, дескать, нет у нас столько коров вокруг, чтобы столько молока получить", – сказано в публикации.

При этом на рынке в Донецке самый дешевый мясной продукт – курятина, которая продается едва ли ни на каждом втором прилавке.

"Как шутят дончане, с такими ценами мясо уже можно дарить как подарок на дни рождения и юбилеи. Шутки шутками, но найти действительно хорошее мясо в Донецке трудно. Если не считать курятину, конечно – она на каждом углу. При этом конкуренция кур донецких и завозных российских пока не в пользу местных что по качеству, что по цене", – отмечается в статье.

Обнародованы примерные цены на рынках в Донецке:

огурцы по 70 рублей (28 грн),

кабачки по 30 (11 грн),

помидоры по 120-140 (47-54 грн) и

яблоки по 130 рублей (50 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Донецке местные жители пожаловались на низкие зарплаты и высокие цены, что привело к растущему уровню бедности.

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