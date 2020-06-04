Чем на самом деле кормили в столовках СССР: блогер приоткрыл реалии

В советских столовых воровали много продуктов, поэтому многие блюда получались совсем не такими, как того требует рецептура.

Об этом написал в своем блоге Максим Мирович. По его мнению, в действительности советский общепит представлял собой достаточно жалкое зрелище.

Почему советский общепит был таким плохим?

Блогер отмечает, что люди, что были задействованы в системе общепита, никак не были заинтересованы в качественных результатах своего труда — в СССР не существовало частного бизнеса, а значит, не существовало и конкуренции.

"Государство было монополистом в системе общепита, а значит — хочешь не хочешь, а пообедаешь в "Столовой №3", если сильно припрёт, альтернативных вариантов было немного, а такого, чтобы заведение вдруг потеряло клиентов и обанкротилось из-за низкого качества сервиса, просто быть не могло по обозначенным выше причинам", – сказано в блоге.

Столовая СССР

Вторым фактором низкого качества советского общепита блогер назвал всеобщую бедность и дефицит. "Все слои советского общества были пронизаны низовой коррупцией, и те, кто имел доступ к распределению хоть какого-то ресурса (продукты питания, обувь, одежда, топливо, стройматериалы) практически автоматом становился коррупционером и мелким воришкой... Из-за такого мелкого воровства те блюда, которые изначально должны были быть неплохими, превращались во что-то очень условно съедобное — вроде котлет, в фарше которых было менее половины мяса, сметаны, разбавленной до уровня густого кефира, чая с "гомеопатическим присутствием" самого чая и так далее", – прояснил Мирович.

Супы

Блогер напомнил, что "чисто советскими" супами были щи из кислой капусты, красный борщ, рассольник, суп гороховый, а также молочный суп с рисом либо вермишелью. Ещё были бульоны с вермишелью и фрикадельками и солянка.

Столовая СССР

"Из детства мне запомнилось то, что советские щи из кислой капусты были жуткой гадостью и кислятиной, не идущей ни в какое сравнение с настоящими домашними щами на косточке, а вот красный борщ и гороховый суп изредка было можно есть... часто на этапе приготовления из супов воровали мясо, заменяя его на "армейский" комбижир, который был практически бесплатным. Из плюсов — порции были большими", – написал Мирович.

Вторые горячие блюда

"Практически все советские котлеты от Гродно до Владивостока есть было невозможно — это были жирные сухари, перемешанные с примерно 30-40% жилистого фарша и за три метра пахнущие чесноком. По словам работников общепита тех лет, чеснок добавляли в особенно больших количествах в тот фарш, который уже начинал портится — чтобы скрыть запах несвежего мяса. Были еще "шницели", которые отличались от котлет лишь более плоской формой", – сказано в блоге.

Блогер отметил, что в больших городах из котлет можно было есть только "котлеты по-киевски", которые приготавливались из цельного куриного мяса и подавались на косточке, но это блюдо было доступно лишь в ресторанах.

Столовая СССР

"Замечание на счет фарша в полной мере касается и советских "общепитовских" пельменей — очень редко можно было попробовать что-то действительно стоящее, пельмени были редко похожи на домашние. Кстати, именно по причине воровства и бедности, в советских столовых можно было редко встретить блюда из цельного мяса, вроде гуляша или стейка, встречались разве что отбивные котлеты, которые для увеличения веса обильно обваливались в сухарях. Были еще такие "рыбные котлеты", которые приготавливались из дешевого рыбного фарша, почему-то почти всегда горчили и были напичканы обломками рыбных косточек", – сказано в блоге.

Гарниры

Как правило, в столовых подавали каши, гарниры и пюре.

"Каши нередко разваривались до состояния клейстера, в таком же виде подавались и макароны. Пюре — то была отдельная тема, видели когда-нибудь, как в советских столовых чистят картошку? Я видел и даже чистил — в девяностые годы в летнем лагере помогая на кухне (был у нас такой день там, работали за "деньги-фантики"). Кухня была построена примерно в 60-70-е годы, и для чистки картошки там применялась такая машина, напоминающая крашенную в голубой цвет печку-буржуйку. Внутри был электромотор, картоха засыпалась сверху, после чего электродвигатель включался, картошка оббивалась внутри о стенки и вылетала со сверхзвуковой скоростью (условно почищенной) из окошка внизу машины", – написал блогер.

По его словам, после такой "процедуры" картошка была мятой и мокрой, и ни на что, кроме пюре, не годилась.

Столовая СССР

"Впрочем, на пюре она годилась тоже весьма условно. В общем, именно по этой причине в советских столовых не было рассыпчатой и вкусной картошки, а было противное пюре "с глазками". ... в СССР не умели варить рис, нагревая его несколько раз, отчего даже изначально неплохой рис растрескивался и превращался в клееобразную кашу", – пояснил Мирович.

Салаты/овощи

"По причине отсутствия в СССР более-менее приличного производства свежих овощей (70% которого — это качественные технологии сохранения и транспортировки продуктов), чаще всего советские салаты представляли собой "селедку под шубой" и "советский оливье" из подземных овощей. В общем, много вареной картошки, свеклы и зеленого горошка, много майонеза и мало пользы. Массово был распространен и винегрет, представлявший собой смесь вареной свеклы, картофеля, соленых огурцов, морковки и лука, заправленную маслом и уксусом", – сказано в блоге.

Столовая СССР

Мирович сообщил, что в лучшем случае в столовой могла попасться какая-нибудь шинкованная капуста или морковка под названием "салат витаминный". Что касается салатов из свежих огурцов, помидоров и зеленого салата — то они встречались еще реже.

Напитки

"Советский чай варился в огромной кастрюле-баке, после чего разливался половником по стаканам, примерно также варился и кофе. Вместо кофе, кстати, был весьма сильно распространен т.н. "кофейный напиток", приготавливаемый из цикория. Думаю, не стоит писать о том, что и чай, и кофе весьма сильно разбавлялись водой. Из компотов были распространены яблочный, а также компот из сухофруктов", – написал Мирович.

Были ещё десерты, но они были распространены не слишком массово и в "классическом" советском обеде участвовали редко. Обед как правило состоял из супа, второго (горячее+гарнир), изредка салата и какого-нибудь напитка.

Обед в СССР

В общем, как видите, "ассортимент" советских столовых был весьма убогим, не имеющим ничего общего с современной системой общепита, в которой есть и нормальные салатики, и нормальные мясные/рыбные блюда, и хорошие десерты.

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