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"Чем мы хуже Гренландии?" Трампу предложили купить целую страну

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Обозреватель Daily Mail Ричард Литтлджон предложил президенту США Дональду Трампу купить целую Британию.

Такой призыв прозвучал в его статье, которую перевел проект "ИноТВ". Журналист уверен, что стране будет гораздо лучше, если она станет 51-м штатом США, а не останется в Евросоюзе.

"Остановимся на £10 трлн наличными. Трамп мигом проглотит наше предложение. Это стало бы крупнейшей сделкой в истории и аннулировало бы дефицит одним махом. Что есть такое у Гренландии, чего нет у нас? Разве что белые медведи. И лед", — сказал автор статьи.

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Дональд Трамп

ТАСС

По словам Литтлджона, заплатив £10 трлн, США получат в свое распоряжение "пятую крупнейшую экономику и пятую сильнейшую армию".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп начал открыто говорить о возможной покупке острова Гренландия.

При этом в Дании взорвались возмущениями из-за новости о намерении президента США. После этого Трамп отменил официальный визит в эту страну.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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