Чехия возобновит авиаперелеты в Украину: названы дата и направление

Юрий Сергиенко Экономика 00:47, 8.05.2020 Обновлено: 00:50, 8.05.2020

Чешская авиакомпания Czech Airlines с 24 мая перезапустит полеты из Праги в Украину.

В числе первых направлений будут Киев и Одесса, сообщается на сайте компании.

Чехия возобновит авиаперелеты в Украину
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С 24 мая планируется возобновление полетов в Киев (до семи рейсов в неделю), с 25 мая – в Одессу (до трех рейсов в неделю).

Кроме Киева и Одессы с 18 мая авиаперевозчик запустит рейсы в Амстердам (до 13 рейсов в неделю), Франкфурт (до 6 рейсов в неделю), Париж (21 рейса в неделю), Стокгольм (до 2 рейсов в неделю), а с 25 мая – в Бухарест (до 6 рейсов в неделю).

Как сообщал OBOZREVATEL, с 11 мая украинские заробитчане, у которых есть разрешение на работу, смогут въезжать на территорию Чехии. Решение принято в отношении стран, которые не входят в состав Евросоюза.

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