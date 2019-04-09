Чехия отобрала деньги России и отдала их Украине: что произошло

Правительство Чехии в 2019 году не будет делать взнос на содержание воинских захоронений страны в России, но увеличило размер такой финансовой помощи для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда". Как заявил Якуб Файнор из отдела прессы Министерства обороны, соответствующее решение принято потому, что Россия уже долгое время пренебрегает сохранением могил чехословацких легионеров.

Общую сумму денег, которую потратят на чешские воинские захоронения за рубежом, увеличили с четырех до пяти миллионов крон, но ее разделят между другими странами, которые поддерживают военные захоронения и памятники чешским ветеранам войны.

24tv.ua

"Согласно решению комиссии, российская сторона должна была получить пожертвование в размере 1,5 млн крон, но из-за негативного отношения к восстановлению чешских военных могил в России Министерство обороны предложило разделить эту сумму между другими заявителями", — сказал Файнор.

По его словам, эти средства распределят между Украиной и Словакией. Киев всего получит 3 млн, Братислава — 1,9 млн. Еще 100 тыс. крон пойдут во Францию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Чехии произошел новый поворот с квартирным скандалом вокруг Министерства иностранных дел России. МИД страны даже вызвал на ковер посла России Александра Змеевского.

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