Часть украинцев может потерять право на досрочную пенсию: озвучено условие

Украинцы, которые работают на вредных предприятиях, могут потерять право досрочного выхода на пенсию, если Верховная Рада не проголосует за проект закона о профессиональной накопительной системе.

Такое заявление в интервью изданию Liga.net сделала министр социальной политики Марина Лазебная. Она уточнила, что соответствующий законопроект №4408 был разработан Минсоцполитики во исполнение указа президента Владимира Зеленского.

По ее словам, без предусмотренных документом изменений работники вредных производств потеряют право выходить на пенсию раньше других граждан.

"У нас есть указ президента, где нам потребовали – подготовить такой законопроект. Я не знаю, поддержит его парламент. Но если никто ничего не сделает, через некоторое время у человека, отработавшего в тяжелых и вредных условиях, право выходить на досрочную пенсию могут просто забрать", – сказала Лазебная.

Проект закона №4408 в настоящее время находится в Верховной Раде. Профессиональная система накопления пенсий, введение которой предполагается документом, обязывает работодателей платить дополнительные взносы, кроме 22% ЕСВ.

Законопроект представляет три пенсионные программы для граждан в возрасте до 35 лет, претендующих на льготные пенсии в будущем.

Первая программа дает право на пенсию после 50 лет при стаже от 10 лет для мужчин и от 7,5 лет у женщин. Согласно ей, работодатель должен платить, кроме ЕСВ, еще 15% от зарплаты работника в качестве пенсионного взноса.

Вторая – после 55 лет со стажем от 12,5 лет у мужчин и от 10 лет у женщин (2-7% взносов).

Участники третьей программы будут делать добровольные пенсионные взносы на условиях, прописанных в коллективных договорах (от 3% дополнительных взносов).

В список вредных, согласно постановлению Кабмина, в частности входят профессии, связанные с:

- горнодобывающей промышленностью;

- черной металлургией;

- производством коксопродуктов;

- производством газа и получением газов в металлургическом производстве;

- производством цветных металлов;

- получением металлов электролитическим способом;

- химическим производством;

- производством взрывчатых веществ;

- переработкой нефти, газа, газового конденсата, угля и сланца;

- обработкой металла;

- производством строительных материалов;

- работами с радиоактивными веществами.

Нынешняя модель пенсионного обеспечения таких граждан предусматривает, что непосредственно льготные пенсии выплачивает Пенсионный фонд, однако работодатели компенсируют ему соответствующие расходы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 ноября Кабмин согласовал создание накопительной пенсионной системы для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях. Это должно стать дополнением к их солидарной пенсии.

В декабре в Украине проведут перерасчет максимальной и минимальной пенсии. Ее повысят на 57 и 570 грн соответственно.