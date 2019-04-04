Часть украинцев лишится субсидий: кто попал в группу риска

В Украине с окончанием отопительного сезона значительно сократится количество получателей субсидий. В частности, в группу риска попали пенсионеры, которые получали президентские монетизированные субсидии.

Более подробно о том, кто и почему не получит скидку, рассказал в эфире ObozTV бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко.

"В отопительный сезон основная платежка – за газ или за тепло. Заканчивается отопительный сезон, нагрузка падает, и значительное количество не будет иметь права на субсидии, поскольку другая пропорция будет между субсидиями и коммунальными платежами. Обычно в летние месяцы украинцы гасят долги, которые сегодня накопились", – пояснил Кучеренко.

Экс-министр также выразил уверенность, что значительное число пенсионеров, которым дали президентские монетизированные субсидии, "не поняли, что это были субсидии, и потратили их не по назначению".

"Они в зоне риска, потому что пока не догадываются, что они не погасили долги за коммуналку, и за месяц долга их будут лишать субсидий", – подчеркнул эксперт.

По его словам, такие пенсионеры могут остаться без скидки уже со следующего месяца.

"Эти долги надо проанализировать, но, по моей информации, их очень много", – добавил Кучеренко.

ukranews.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

До конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий.

Кабинет министров с 1 января запустил безналичный механизм начисления субсидий, а наличный запустили с 1 марта.

Украинцы могут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

При этом для того, чтобы остаться без помощи, достаточно иметь задолженность по коммуналке в размере от 340 грн как минимум за один месяц.

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