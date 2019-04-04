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Часть украинцев лишится субсидий: кто попал в группу риска

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В Украине с окончанием отопительного сезона значительно сократится количество получателей субсидий. В частности, в группу риска попали пенсионеры, которые получали президентские монетизированные субсидии.

Более подробно о том, кто и почему не получит скидку, рассказал в эфире ObozTV бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко.

"В отопительный сезон основная платежка – за газ или за тепло. Заканчивается отопительный сезон, нагрузка падает, и значительное количество не будет иметь права на субсидии, поскольку другая пропорция будет между субсидиями и коммунальными платежами. Обычно в летние месяцы украинцы гасят долги, которые сегодня накопились", – пояснил Кучеренко.

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Экс-министр также выразил уверенность, что значительное число пенсионеров, которым дали президентские монетизированные субсидии, "не поняли, что это были субсидии, и потратили их не по назначению".

"Они в зоне риска, потому что пока не догадываются, что они не погасили долги за коммуналку, и за месяц долга их будут лишать субсидий", – подчеркнул эксперт.

По его словам, такие пенсионеры могут остаться без скидки уже со следующего месяца.

"Эти долги надо проанализировать, но, по моей информации, их очень много", – добавил Кучеренко.

Часть украинцев лишится субсидий: кто попал в группу риска

ukranews.com

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVМонетизация субсидийТарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Алексей Кучеренко
Место
Украина
Теги
субсидииЖКХ
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