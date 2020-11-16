Бюджетный комитет согласился выделить больницам 2 млрд гривен из коронавирусного фонда

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал выделение более 2 миллиардов гривен на борьбу с коронавирусом.

Половина указанной суммы – 1 млрд – пойдет на приобретение экспресс-тестов, которые получат семейные врачи, мобильные бригады медиков и скорая помощь, сообщается в Telegram "Слуги народа".

Еще 896 миллионов гривен направят на обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей.

Также 259 млн будут направлены в качестве субвенции местным бюджетам – 259 млн. Из них 213 млн – на лабораторное оборудование для больниц и 46 млн – на расходные материалы для тестирования крови.

Как сообщал OBOZREVATEL, бюджетный комитет согласился дополнительно выделить 10 миллионов гривен на ПЦР-тесты и средства индивидуальной защиты для Государственного управления делами, в ведении которого в частности находится "Феофания", где лечатся президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, в Национальной службе здоровья ранее заявили, что на оплату больницам, заключившим договоры на лечение пациентов с коронавирусом, не хватает 5,6 миллиардов гривен.