Бюджетный комитет Рады должен заложить в бюджете-2021 деньги на оплату "зеленой" энергетики, – турецкий инвестор

Бюджетный комитет Верховной Рады должен исправить ошибку Кабинета министров и заложить в государственном бюджете на 2021 год средства на оплату выработанной "зеленой" электроэнергии в Украине.

Об этом заявил представитель турецкой компании Guris в Украине Лоик Лерминьо.

"Есть вопрос о том, что Кабмин не исполняет закон Украины, который предусматривает, что 20% от суммы выплат по "зеленому" тарифе должны выплачиваться из бюджета. Текущая версия законопроекта этого не предусматривает. Конечно, Верховная Рада может захотеть, чтобы все законы были логичными между собой", - сказал Лерминьо.

По его словам, инвесторы очень рассчитывают на то, что власть будет выполнять взятые на себя обязательства и все же выделит требуемую сумму в государственном бюджете на 2021 год.

"Если Украина не будет выполнять, это будут суды, и в Украине, и потом арбитражи", - сказал представитель турецкой компании.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой Закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на конец ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за август-сентябрь выплачено 100% суммы, за октябрь - всего 33,6%. Одновременно сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

17 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в частности речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властью финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.