Местные выборы изменят жизнь каждого: как разбогатеют города и обеднеют ли украинцы

В Украине 25 октября состоятся местные выборы: в сотнях населенных пунктах выберут новых мэров, глав сельсоветов, местных депутатов. В результате децентрализации власть на местах получила полномочия не только раздавать разрешения, но и управлять миллиардными бюджетами.

О том, какие полномочия получат новоизбранные власть имущие – читайте в материале OBOZREVATEL.

Большие бюджеты и огромные полномочия: что может местная власть

Чуть ли не главный ресурс местной власти – земля. Если в вашем городе застраивают берег реки, рядом с историческими зданиями появляются стеклянные многоэтажки, а остановки обрастают киосками – это все результат работы местной власти.

К примеру, в Славском, где собираются строить "новый Буковель", местные жители заявили, что власти отобрали их земли и отдали бизнесмену, который собрался строить курорт. Правоохранители регулярно задерживают депутатов, которые за вознаграждение предлагают "помочь получить земельный участок".

Коммунальные предприятия и тарифы. В большинстве украинских городов именно коммунальные, управляющиеся местной властью, коммунальные предприятия содержат многоквартирные дома и придомовую территорию, поставляют горячую воду и отопление. Городской совет согласовывает им программу развития, а иногда и утверждает тарифы.

Кстати, еще несколько месяцев назад Нацкомиссиия по энергетики и коммунальным услугам подсчитала, что тарифы на отопление, которые устанавливает местная власть, в отдельных городах на 50-70% завышены.

Местные выборы состоятся в конце октября prm.ua

Тендеры и ремонты. Местная власть и коммунальные предприятия заказывают услуги на миллионы гривен, осваивают гигантские бюджеты. Это еще один источник коррупции. Время от времени в разных городах возникают скандалы из-за закупки услуг или товаров по завышенным ценам. А иногда оказывается, что дочь главы департамента образования, например, занимается поставками продуктов в школы.

Сам по себе депутат не принимает никакие решения, напоминает OBOZREVATEL бывший депутат Запорожского горсовета Эллина Позднякова-Кирбятьева. Поэтому местные политики объединяются в группы и фракции. И чем больше такая группа, тем больше возможностей принимать решения и распоряжаться бюджетами.

"Сейчас от местных советов зависит многое. Важно, чтобы приходили люди, которые действительно могут разработать и внедрить решение. Вот, к примеру, чтобы отремонтировать или построить дорогу, нужно составить проектную документацию, пройти несколько этапов согласований, подписей, а потом еще и найти деньги в бюджете", – приводит пример Эллина Позднякова-Кирбятьева.

Кстати, при этом депутаты не получают ни копейки: официально они волонтеры без зарплаты.

Бюджетная децентрализация в действии: как разбогатели города

Еще несколько лет назад в Украине перераспределили налоги: решили больше оставлять на местах и меньше отправлять в центр. В результате в среднем бюджеты городов выросли в 4 раза. К примеру, доходная часть бюджета Одессы с 2014-го выросла с 2,78 до 10,4 млрд грн.

В Тернополе доходы увеличились с 864,1 до 2,25 млрд грн. По идее, в 2-4 раза больше можно тратить и на ремонты дорог, школы, больницы и т.д. Именно в городах (как и в других населенных пунктах) теперь сосредоточен главный финансовый ресурс.

Местная власть это не только чистота в подъездах и своевременный вывоз мусора, сейчас от позиции мэров и городских советов зависит, как будет жить город, в каком направлении станет развиваться, будут ли деньги осваивать на непрозрачных тендерах и сомнительных закупках, либо же действительно направят на изменения в общине.

В 2020-м из бюджета одной Одессы потратят:

654,6 млн грн на транспортную инфраструктуру;

426,2 млн грн на строительство объектов социально-культурного значения;

735,3 млн грн на охрану здоровья;

688,2 млн грн на государственное управление.

Аналитик Егор Комов в комментарии OBOZREVATEL поясняет: зависимо от позиции местной власти ситуация в конкретном городе может кардинально меняться. Речь идет не только об отсутствии или наличии коррупционных связей, но и о самой стратегии развития города.

"Позиция местной власти может в корни поменять экономическую ситуацию в городе. Но здесь нужно понимать, что сам по себе мэр мало что решает, нужно общее решение городского совета. Депутаты принимают решения, которые касаются жизни каждого горожанина. Верховная Рада же создает всего лишь правила игры, может влиять на целые сферы, но вот вопрос отдельного предпринимателя, который пытается получить разрешение на строительство, например – это к местной власти", – рассказывает Комов.