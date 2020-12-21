Зеленскому передали на подпись бюджет на 2021 год: зарплаты вырастут два раза

Законопроект о государственном бюджете на 2021 год передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Документ предусматривает повышение минималки и увеличение расходов на Офис генпрокурора.

Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата ВР. Документ уже подписал глава парламента Дмитрий Разумков.

"Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" (зарегистрирован как законопроект №4000). Закон передан на подпись президенту Украины", – указано в сообщении.

Согласно документу, в следующем году на развитие образования и науки планируют выделить 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на социальную защиту населения – 315 млрд грн. На безопасность и оборону государства предусмотрели 267 млрд грн.

Вместе с тем, на борьбу с пандемией следующем году выделят 19,4 млрд грн, из которых:

15,8 млрд грн – программа медицинских гарантий;

2,6 млрд грн – закупка вакцин;

1 млрд грн –предотвращения распространения COVID-19 в школах.

Кроме того, планируется создание отдельного специального фонда для противодействия COVID-19.

Что еще предусматривает бюджет-2021

Главные показатели:

Рост ВВП – 4,6%

Инфляция – 7,3%

Среднемесячная зарплата – 13 600 грн

Уровень безработицы – 9,2%

Курс, который заложен в бюджете – 29,1 грн/$.

Минимальную зарплату в 2021-м повысят дважды. С 1 января – до 6 тыс. грн, а с 1 декабря – до 6,5 тыс. Стоит отметить, что еще в первом чтении второе повышение планировалось на июль. Но чтобы сократить расходную часть (так требовал МВФ), Кабмин пошел на уступки. В то же время сократили и поступления в Пенсионный фонд. Более того, как показал опыт прошлых лет, на самом деле после повышения минималки вырастут и общие поступления в бюджет из-за увеличения средней зарплаты, пополнение бюджета налогами.

На что сократили расходы:

на инвестиционные проекты – на 1,129 млрд грн;

Минобразования – на 4,079 млрд грн;

Пенсионного фонда – на 8,5 млрд грн;

Государственного фонда регионального развития – на 4,86 млрд грн.

На что увеличили расходы:

МВД – на 797,4 млн грн;

Госпотребслужбы – на 538,1 млн грн;

МИД – на 498,2 млн грн;

Минздрав – на 3,94 млрд грн;

Минэнерго – на 350 млн грн;

Офис генпрокурора – на 2 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря 289 голосами фракций "Слуга народа", "За майбутнє" и "Батьківщина" приняли бюджет страны на 2021 год.

Кабмин отказался повысить зарплаты медикам до 23 тыс. грн, объясняя это тем, что и без того медицинский персонал может рассчитывать на прибавку в размере около 30%. Кроме того, отменили ранее утвержденное повышение зарплат учителям. Им должны были пересчитать оклады по ранее принятому закону, но решение отсрочили. А вот прокурорам повезло больше. Их должностной оклад увеличили на 600 грн – до 1,6 тыс.

В смете на 2021 год на президентскую программу по ремонту инфраструктуры "Большое строительство" выделят 150 млрд грн. При этом в разгар пандемии коронавируса медицину профинансируют на 159 млрд грн.

В госбюджете-2021 предусмотрен курс доллара на уровне 29,1 грн/$.