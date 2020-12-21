Зеленскому передали на подпись бюджет на 2021 год: зарплаты вырастут два раза
Законопроект о государственном бюджете на 2021 год передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Документ предусматривает повышение минималки и увеличение расходов на Офис генпрокурора.
Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата ВР. Документ уже подписал глава парламента Дмитрий Разумков.
"Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" (зарегистрирован как законопроект №4000). Закон передан на подпись президенту Украины", – указано в сообщении.
Согласно документу, в следующем году на развитие образования и науки планируют выделить 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на социальную защиту населения – 315 млрд грн. На безопасность и оборону государства предусмотрели 267 млрд грн.
Вместе с тем, на борьбу с пандемией следующем году выделят 19,4 млрд грн, из которых:
15,8 млрд грн – программа медицинских гарантий;
2,6 млрд грн – закупка вакцин;
1 млрд грн –предотвращения распространения COVID-19 в школах.
Кроме того, планируется создание отдельного специального фонда для противодействия COVID-19.Что еще предусматривает бюджет-2021
Главные показатели:
Рост ВВП – 4,6%
Инфляция – 7,3%
Среднемесячная зарплата – 13 600 грн
Уровень безработицы – 9,2%
Курс, который заложен в бюджете – 29,1 грн/$.
Минимальную зарплату в 2021-м повысят дважды. С 1 января – до 6 тыс. грн, а с 1 декабря – до 6,5 тыс. Стоит отметить, что еще в первом чтении второе повышение планировалось на июль. Но чтобы сократить расходную часть (так требовал МВФ), Кабмин пошел на уступки. В то же время сократили и поступления в Пенсионный фонд. Более того, как показал опыт прошлых лет, на самом деле после повышения минималки вырастут и общие поступления в бюджет из-за увеличения средней зарплаты, пополнение бюджета налогами.
На что сократили расходы:
на инвестиционные проекты – на 1,129 млрд грн;
Минобразования – на 4,079 млрд грн;
Пенсионного фонда – на 8,5 млрд грн;
Государственного фонда регионального развития – на 4,86 млрд грн.
На что увеличили расходы:
МВД – на 797,4 млн грн;
Госпотребслужбы – на 538,1 млн грн;
МИД – на 498,2 млн грн;
Минздрав – на 3,94 млрд грн;
Минэнерго – на 350 млн грн;
Офис генпрокурора – на 2 млрд грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря 289 голосами фракций "Слуга народа", "За майбутнє" и "Батьківщина" приняли бюджет страны на 2021 год.
Кабмин отказался повысить зарплаты медикам до 23 тыс. грн, объясняя это тем, что и без того медицинский персонал может рассчитывать на прибавку в размере около 30%. Кроме того, отменили ранее утвержденное повышение зарплат учителям. Им должны были пересчитать оклады по ранее принятому закону, но решение отсрочили. А вот прокурорам повезло больше. Их должностной оклад увеличили на 600 грн – до 1,6 тыс.
В смете на 2021 год на президентскую программу по ремонту инфраструктуры "Большое строительство" выделят 150 млрд грн. При этом в разгар пандемии коронавируса медицину профинансируют на 159 млрд грн.
В госбюджете-2021 предусмотрен курс доллара на уровне 29,1 грн/$.