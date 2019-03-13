|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

''Бюджет был разграблен'': Рева озвучил результаты зарплатной революции в Украине

2.3тЧитать материал на украинском

В Украине минимальная заработная плата достигла довоенного уровня 2014 года.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ. Он уточнил, что по состоянию на сегодня минимальная зарплата равна той цифре, которая была пять лет назад в момент, когда началась агрессия.

"Когда мы потеряли 20% промышленного потенциала, когда у нас забрали территорию и когда у нас создали колоссальные экономические проблемы. Я уже молчу о том, что у нас был разграблен государственный бюджет и на счету в госказначействе было 108 тыс. гривен, поэтому не стоит говорить о том, что в ЕС идем медленно. Я хочу сказать, что с 2010 по 2014 год мы двигались непонятно куда, а эти пять лет фактически потратили на то, чтобы преодолеть последствия вторжения и агрессии", - отметил Рева.

Новости
"Меньше в 16 раз": в Украине сравнили зарплаты с европейскими

При этом он указал, что правительству не удалось только вернуть пенсию на уровень 2014 года.

"На сегодняшний день, если мы говорим о средней заработной плате, она вышла на довоенный уровень, на довоенный уровень вышла минимальная зарплата. Нам не удалось достичь того, чтобы на довоенный уровень вышла пенсия, но причиной этого стало снижение ставки ЕСВ почти на 40%", - подытожил министр.

''Бюджет был разграблен'': Рева озвучил результаты зарплатной революции в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среднемесячная зарплата работников в 2019 году достигнет 10 129 гривен. При этом в прошлом году этот показатель составлял 8 713 гривен.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Зарплаты в Украине
Персона
Андрей Рева
Место
Украина
Теги
зарплатаУкраина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
4
Смешно
1
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Samoliuk Dmytro
Samoliuk Dmytro
Коллеги, первоисточник этой новости не Цензор явно. Ссылайтесь, пожалуйста, корректно, вот источник. https://newsone.ua/news/politics/reva-zajavil-chto-minimalnaja-zarplata-v-ukraine-dostihla-urovnja-2014-hoda.html
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Файбер Моня
Файбер Моня
ИЗ РАЗГОВОРА:" Дядьку, чому у нас пенсiї по 80 долярiв, а зарплатнi по 200 доляр? - Мовчи! Так треба, ти що не знав, що ми вже не раби?"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения