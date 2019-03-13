''Бюджет был разграблен'': Рева озвучил результаты зарплатной революции в Украине

В Украине минимальная заработная плата достигла довоенного уровня 2014 года.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ. Он уточнил, что по состоянию на сегодня минимальная зарплата равна той цифре, которая была пять лет назад в момент, когда началась агрессия.

"Когда мы потеряли 20% промышленного потенциала, когда у нас забрали территорию и когда у нас создали колоссальные экономические проблемы. Я уже молчу о том, что у нас был разграблен государственный бюджет и на счету в госказначействе было 108 тыс. гривен, поэтому не стоит говорить о том, что в ЕС идем медленно. Я хочу сказать, что с 2010 по 2014 год мы двигались непонятно куда, а эти пять лет фактически потратили на то, чтобы преодолеть последствия вторжения и агрессии", - отметил Рева.

При этом он указал, что правительству не удалось только вернуть пенсию на уровень 2014 года.

"На сегодняшний день, если мы говорим о средней заработной плате, она вышла на довоенный уровень, на довоенный уровень вышла минимальная зарплата. Нам не удалось достичь того, чтобы на довоенный уровень вышла пенсия, но причиной этого стало снижение ставки ЕСВ почти на 40%", - подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среднемесячная зарплата работников в 2019 году достигнет 10 129 гривен. При этом в прошлом году этот показатель составлял 8 713 гривен.

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