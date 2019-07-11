"Бюджет – 400 млн": в Украине запустят фонд стартапов

В Украине до конца текущего года запустят фонд стартапов, за счет которого будут оказывать государственную поддержку новым компаниям.

Бюджет фонда составил 400 миллионов гривен. Планируется выдавать стартапам на ранней стадии гранты в объеме от 25 до 75 тысяч долларов, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает "Интерфакс-Украина".

"Старт в этом году, думаю, должен привести к кратному увеличению финансированию этого фонда до 4 миллиардов гривен", – отметил глава правительства.

В Наблюдательный совет фонда вошли Елена Кошарная (Horizon Capital), Леся Севрук (ECG), Виктория Тигипко (TA Ventures), Чарльз Вайтхед (Cornel Tech), замминистра финансов Юрий Гелетий, Александр Рыженко (Госагетство по электронному управлению e-gov), Дмитрий Шимкив (Darnitsa).

"Сегодня мы назначаем Набсовет – и он "отплывает" из рук Министерства финансов в руки Набсовета", – сообщила глава Минфина Оксана Маркарова

По ее словам, Набсовет объявит конкурс, будет оценивать проекты и выберет победителей, с которыми будут подписаны договоры о выдаче финансирования.

"Заявки с сентября можно будет подавать онлайн на портале фонда, затем конкурсная комиссия оценит проекты, проведет "живой питчинг", определит победителя, с которым будет подписан договор. Фонд также будет осуществлять мониторинг выполнения условий договора о финансировании", – сообщил СЕО и управляющий партнер UNIT.City Макс Яковер.

Он подчеркнул, что при отборе будут оцениваться техническая и коммерческая возможность реализации проекта. Главные критерии – инновационность, коммерциализация, команда и финансы, стойкость проекта.

Планируется выдавать стартапам на ранней стадии гранты в объеме от 25 до 75 тысяч долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье стартап украинских разработчиков CallPage привлек в Польше внимание ряда инвестиционных фондов, собрав 17 миллионов злотых (порядка 4,5 млн долларов).

Проект поддержали фонды Innovation Nest, Market One Capital и TDJ Pitango Ventures.

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