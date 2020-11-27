Бюджет-2021 передали в Раду на второе чтение

В Верховную Раду передали проект государственного бюджета на 2021 год. Главный финансовый документ страны подготовили для рассмотрения во втором чтении.

В частности, соответствующий проект закона "О государственном бюджете" зарегистрировали 27 ноября. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

Дефицит в проекте бюджета на 2021 год во втором чтении снизили с 6% до 5,5% ВВП. Или на 24 млрд грн, до 246,35 млрд грн.

В изначальном проекте доходы госбюджета были определены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,331 трлн грн.

Новость дополняется…