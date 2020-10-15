'Слуга народа' отложит голосование за бюджет из-за недостатка голосов, – нардеп

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что 20 октября проект государственного бюджета Украины на 2021 год голосовать не будут. Номинальная причина – не успеет подготовить комитет, однако у "Слуги народа" нет голосов даже на первое чтение.

"Так, бюджетный комитет для финализации текста бюджетных предложений соберется не сегодня 15-го октября, а 16-го. Ну а там можно не успеть раздать текст депутатам за два дня, и все. Регламент нарушен комитетом – спикер не имеет право ставить – сроки должны переноситься", – пишет Железняк в своем Telegram-канале.

"Внутри "Слуги" выпадает большая часть депутатов, ориентированных на Коломойского. Легкое приглашение к танцу под названием "новая коалиция" началось. Не приедут заболевшие + депутаты, которые не будут на голосовании из-за местных выборов. Вне "Слуги" далеко не все группы/фракции депутатов готовы поддержать правительство и ОП", – отметил Железняк.

Народный депутат от фракции "Голос" добавил, что на такое решение перед выборами есть только 210-220 голосов.

"А вот вместо голосования за бюджет, 20 октября нас ждет обращение президента к Верховной Раде... Не надо прятать попкорн", – резюмировал Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября Кабмин рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2021 год, который ему направило Министерство финансов.

Документ предполагает следующие показатели: рост ВВП – 4,6%, инфляция – 7,3%, среднемесячная зарплата – 13 600 грн. В бюджете заложен курс 29,1 грн/$.

Дефицит бюджета составит 270 млрд гривен, так что в следующем году Украине не обойтись без кредитов. Однако в Минфине сказали, что зависимость от заемных денег будет меньше, чем в 2020 году.