Не смотря на то, что председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил о проблемах с приятием Бюджета-2021, документ все же могут успеть согласовать в этом году.

Такое мнение высказал финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в комментарии изданию "Телеграф". По его словам, сейчас это тест на наличие коалиции и на взаимодействие правительства и парламента.

"С первым и вторым все получается довольно плохо, потому что коалиция распалась на внутренние сегменты. А правительство уже давно не имеет поддержки в стенах парламента", – говорит эксперт.

По его мнению, сроки рассмотрения бюджета сорвут, но к концу года его примут.

"Почти в новогоднюю ночь. Непринятие бюджета можно рассматривать только в контексте, если президент и его окружение захотят перезагрузить парламент. Сейчас таких причинно-следственных связей не имеет. Это очень радикальный сценарий. Сейчас трудно представить, что может подтолкнуть власть на такие действия", – объяснил Кущ.

Украинский парламент – это своего рода биржа, уточнил эксперт. Наши демократические институты на самом деле – это платформы для обсуждения интересов огромных финансово-промышленных групп и оформление их в законы. От формата такой биржи отказываться никто не будет, речь идет о слишком больших деньгах, говорит эксперт.

"А главная фишка этой капитализации – это бюджет. Если говорить откровенно, то депутаты идут в парламент не для того, чтобы принимать законы, а для того, чтобы принимать один закон – о государственном бюджете. Остальные – это бонусы. Закон о бюджете – это главная ставка. В этой игре на кону стоит примерно 40 млрд долларов. Итак, если у коалиции достаточное количество голосов, то такие торги проходят во внутренней корпоративной среде. Но есть другой вариант – если есть разрозненность. Тогда будет своеобразный шантаж. Группы могут своим неголосованием срывать бюджетный процесс, если это не подпадает под их интересы. А срывая такие процессы ставки повышаются. Под Новый год они вообще огромны. Если пользоваться биржевой терминологией, то это игра на повышение. Здесь уже у кого нервы крепче", – добавляет Кущ.

По словам аналитика у нас сейчас три кризиса: экономический, эпидемиологический и конституционный. Поэтому непринятие бюджета может привести еще и к правительственному с парламентскими кризисами. Фактически, считает Кущ, непринятие бюджета может привести к развалу внутренней политической системы.