Бюджет-2021 должен предусматривать достойную оплату труда медиков и педагогов, – Тимошенко

"Батьківщина" будет добиваться принятия Бюджета-2021, который будет предусматривать достойную оплату труда медиков, педагогов, поддерживать армию, транспортную сферу, малый бизнес.

Об этом заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в Facebook, комментируя решение Кабинета Министров, которым он до конца 2021 года остановил действие постановления о росте зарплат учителей на 20-70%. Она отметила, что политсила не позволит власти издеваться над теми, от кого на самом деле зависит будущее страны.

"Правительство в год отсрочило вступление в силу постановления о повышении зарплат педагогам. Серьезно?! То есть на миллионные выплаты Коболеву и тунеядцам в наблюдательных советах госпредприятий деньги есть, а на 4 прожиточных минимума для учителя нет? Конечно, мы не будем мириться с этим безобразием", – возмутилась Тимошенко.

Она заверила, что фракция "Батьківщини" в парламенте проследит, чтобы в бюджете на следующий год были должным профинансированы главные сферы ответственности перед народом – армия, транспорт, образование, медицина, предусмотрена поддержка малого бизнеса. И обязательно, отметила Тимошенко, должны быть предусмотрены средства на борьбу с эпидемией, которая пока не отступает.

"Альтернатива бездумной антинародной политике есть! "Батьківщина" докажет это еще не раз!" – подчеркнула она.

Напомним, что согласно сообщениям Министерства образования и науки, Кабинет министров Украины приостановил до 31 декабря 2021 реализацию принятого в июле 2019-го года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20-70%.