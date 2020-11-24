Бюджет-2021 до сих пор не готов, МВФ просит убрать хотелки, – Железняк

Кабинет министров по состоянию на 24 ноября не сформировал финальный документ о госбюджете на 2021 год из-за не согласования с Международным валютным фондом.

Об этом написал в своем телеграмм-канале нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он назвал ключевые пункты, которые вызывают вопросы.

"Дефицит надо все-таки снизить с 6% ближе к 5,3%. Вроде как пару десятых, но в деньгах это около – 20 млрд с расходов. Макропрогноз надо пересмотреть на более реалистичный. Кризис же. Да и в очередные оптимистические цифры от нас уже никто не верит. Это как раз то, что самое болезненное. Потому что если власть заставят снизить прогноз по росту ВВП, то расходы тоже надо будет порезать. Причём очень. Минус десятки миллиардов на хотелки", – сказано в сообщении.

По его словам, дискуссии с Фондом идут и по поводу повышения минимальной зарплаты до 6 тыс. и 6,5 тыс. грн в 2021 году.

"Ну как бы очень сложно пояснить МВФ зачем (???!!!) во время кризиса страна хочет резко и безосновательно поднять минимальную зарплату на бумаге. Ладно бы просто популизм, так это еще и бизнес убивает. И как бы отмазка "это пообещал президент" не особо подходит. Все это склеить крайне сложно. Левые доходы нам уже срезали, а хотелки и обещания данные под голоса первого чтения остались", – пояснил Железняк.

По его словам, вероятной датой утверждения бюджета остается 25 ноября – в день заседания Кабмина.

"Но без согласования с МВФ никто уже выносить не будет. Обожглись после первого чтения. Поэтому могут снова перенести. P. S. С таким графиком уже очевидно, что транша не будет в этом году. Но остается шанс на приезд миссии и staff agreement, а в текущей ситуации даже это нам критично необходимо", – заключил нардеп.

Ранее глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев заявил, что нардепы должны извиниться перед украинцами и признал, что бюджет страны на 2021 год не примут вовремя. Согласно Бюджетному кодексу, полностью рассмотреть документ должны до 1 декабря.

Напомним, 5 ноября нардепы 275 голосами приняли бюджет страны на 2021 год в первом чтении.

Главные показатели:

Рост ВВП – 4,6%

Инфляция – 7,3%

Среднемесячная зарплата – 13 600 грн

Уровень безработицы – 9,2%

Курс, который заложен в бюджете, – 29,1 грн/$.

Баланс доходов и расходов бюджета:

Доходы – 1,071 трлн грн

Расходы – 1,350 трлн грн

Дефицит – 270 млрд грн

Рост доходов – 9,4% (по сравнению с 2020 годом)

Как сообщал OBOZREVATEL, в бюджете Украины на 2021 год предложили увеличить расходы на 17 млрд грн. В частности, больше всего из этой суммы пойдет на депутатские нужды, инфраструктуру, медицину и спорт.

Бывшие министры и экономические эксперты заявили, что проект бюджета-2021 в первом чтении приняли с учетом "очень оптимистичного" прогноза роста ВВП, слишком высокой инфляции и самого высокого в истории кредита.