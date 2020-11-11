Бывший собственник ПриватБанка подал еще один иск

Бывший собственник ПриватБанка Геннадий Боголюбов подал иск в суд с требованием вернуть акции, принадлежащие ему на момент национализации финансового учреждения.

Как сказано в материалах дела с Единого реестра судебных решений, производство зарегистрировано в Хозяйственном суде города Киева.

Боголюбов судится с рядом правительственных организаций, в частности Кабмином и Нацбанком.

В иске говорится о требовании к Национальному депозитарию перевести акции ПриватБанка в объеме 33,2525% на счет Боголюбова в ООО "СОЛИД ДНЕПР".

Рассмотрение назначено на 3 декабря 2020 года.

Напомним, Боголюбов обратился в Хозяйственный суд Киева с четырьмя исками, в которых он оспаривает национализацию ПриватБанка.

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