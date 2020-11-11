Бывший собственник ПриватБанка подал еще один иск
Бывший собственник ПриватБанка Геннадий Боголюбов подал иск в суд с требованием вернуть акции, принадлежащие ему на момент национализации финансового учреждения.
Как сказано в материалах дела с Единого реестра судебных решений, производство зарегистрировано в Хозяйственном суде города Киева.
Боголюбов судится с рядом правительственных организаций, в частности Кабмином и Нацбанком.
В иске говорится о требовании к Национальному депозитарию перевести акции ПриватБанка в объеме 33,2525% на счет Боголюбова в ООО "СОЛИД ДНЕПР".
Рассмотрение назначено на 3 декабря 2020 года.
Напомним, Боголюбов обратился в Хозяйственный суд Киева с четырьмя исками, в которых он оспаривает национализацию ПриватБанка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 декабря 2016 ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен.
В конце июня 2017 Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.
Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, в результате чего понес убытки минимум на 5,5 млрд долларов.
ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые, вероятно, принадлежат им.
Тогда же Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд одновременно обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех свои активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств вывода из украинского банка 2 млрд долларов.
7 апреля Верховный суд Великобритании отказал миллиардеру Игорю Коломойскому в рассмотрении иска экс-владельцев к ПриватБанку.