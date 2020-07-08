Бывший начальник Одесской таможни обжаловал увольнение в суде

Уволенный руководитель Одесской таможни Михаил Грибанов обратился в Окружной админсуд Киева с просьбой восстановить его в должности.

Иск об этом поступил в ОАСК, сообщили на сайте суда 8 июля. Ответчиком указана Государственная таможенная служба, третьими лицами – Одесская таможня Гостаможслужбы и Министерство финансов.

"В исковых требованиях истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Государственной таможенной службы, датированный 22 мая 2020 года, о прекращении государственной службы и освобождение от должности Грибанова М. А. В то же время истец просит суд восстановить его в должности начальника Одесской таможни", – говорится в сообщении.

Сейчас Окружной административный суд города Киева решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля Максима Нефедова освободили от должности председателя Государственной таможенной службы Украины, а Сергея Верланов – с должности председателя Государственной налоговой службы.

13 мая Служба безопасности Украины задержала начальника Одесской таможни Михаила Грибанова, назначенного на эту должность в феврале.