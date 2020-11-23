Бывшие военные чиновники при увольнении получили миллионы гривен компенсации

Бывшие военные должностные лица, которых отправили в отставку после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, получили при увольнении от 900 тыс до 2,3 млн гривен.

Об это рассказали в расследовании Bihus.info. Журналисты изучили суммы выплат нескольких топ-чиновников в погонах.

В частности бывший начальник управления госохраны Валерий Гелетей, который на своей должности зарабатывал более 889 тыс. грн в год, при увольнении получил почти 805 тысяч.

Бывший руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак получил почти 1,5 млн грн.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Виктор Муженко получил при увольнении около 2 млн грн.

Степан Полторак, который занимал должность министра обороны в правительстве Владимира Гройсмана после отставки получил более 1,9 млн грн.

Экс-глава Нацполиции Сергей Князев при увольнении получил более 2,3 млн грн.

Бывший руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров получил более 1,8 млн. К тому же в 2020 году Нацгвардия доплатила ему еще более 524 тысячи гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, муж генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился из Департамента киберполиции, получил компенсацию и снова устроился на прежнее место. Сумма компенсации за полтора года работы при увольнении составила 750 тысяч гривен.