Бывшего топа из Госрыбагентства заподозрили в недекларировании 1,8 млн грн

Бывшего первого заместителя главы Госрыбагентства заподозрили в недостоверное декларирование – по данным НАБУ и САП он в течение трех лет скрывал заемные средства на сумму 1,8 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального антикоррупционного бюро. В четверг, 9 июля, ему сообщили о подозрении в декларировании заведомо недостоверных сведений.

"По данным следствия, чиновник в декларациях за 2016 2017 и часть 2018 года не указал сведения об имеющихся у него финансовых обязательств на общую сумму, превышающую 1,8 млн грн", – сказали в НАБУ.

По информации правоохранителей, досудебное расследование велось с октября 2019 года.

Вероятно, речь идет о Владимире Фалее. На должность первого заместителя председателя Госрыбагентства бывший премьер Владимир Гройсман назначил его в декабре 2016 года, а уволил – в октябре 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ задержало мужчину, который взяткой в $800 тыс. Пытался подкупить главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.

НАБУ 12 июня задержало несколько человек, в том числе первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, при передаче взятки в размере $ 6 млн.