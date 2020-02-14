Бывшего топ-менеджера "Нафтограза" поймали на афере: детали

Бывшему директору одного из департаментов НАК "Нафтогаз Украины" сообщили о подозрении в злоупотреблении властью, что нанесло государству 284 млн грн убытков.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины. Уточняется, что в 2013 году руководство ОАО "НАК "Нафтогаз Украины" заключило с коммерческим учреждением договор на услуги по проведению сейсморазведочных исследований стоимостью 407 млн грн.

"Нафтогаз" "Укринформ"

При этом, зная, что учреждение не сможет выполнить часть исследований, подозреваемый составил и передал на подпись руководству перечень работ, а затем согласовал акты их выполнения.

"Эти действия стали основанием для частичной оплаты услуг по договору, что нанесло государству 284 млн грн убытков", – заявили следователи.

Сейчас решается вопрос об обращениях в суд для избрания подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров Украины задержали за вымогательство и получение взятки.

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