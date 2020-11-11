В Киеве бывшая работница банка забирала деньги клиентов себе: присвоила 12 млн грн

В Киеве бывшая заместитель директора отделения банка присвоила 12 млн грн вкладчиков.

Как сообщает прокуратура Киева, обвинительный акт против женщины за злоупотребление служебным положением уже направлен в Шевченковский районный суд.

"Согласно материалам следствия, в течение 2013-2014 годов заместитель директора регионального отделения банка с целью создания видимости перед клиентами силы сделок о депозитных вкладах, предоставляла вкладчикам заведомо поддельные документы, подтверждающие принадлежность передачи банку средств по депозитным договорам", – сказано в сообщении.

Затем обвиняемая тратила средства вкладчиков по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила 12,3 млн грн.

"По результатам предварительного расследования бывшей сотруднице банка предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 358 (подделка документов), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества", – сообщили в прокуратуре Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники подделывают номера телефонов таким образом, что они практически не отличаются от банковских, узнают номера, ФИО потенциальных жертв, их контакты и обзванивают, представляясь сотрудниками финансового учреждения. Отличить их от настоящих банковских работников крайне сложно.