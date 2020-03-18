Быстрые займы во время карантина в Украине: что изменилось

Нововведения из-за пандемии COVID-19 коснулись микрофинансовых организаций: из позитивных для клиентов законодательных изменений – это отмена пени и штрафов за несвоевременный возврат кредита на период карантина, но в то же время украинцы могут остаться без возможности получить поддержку в виде быстрого займа.

Об этом заявил директор ШвидкоГроші Александр Холод.

agent.at.ua

"Мы считаем важным не бросить своих клиентов в сложной ситуации, дать все доступные способы воспользоваться финансовой услугой и возможностью получить деньги на острые нужды", - заявил Холод, добавив, что отделения не являются местами массового скопления людей – в обычное время туда поместится до 7-8 человек максимум.

На время карантина это количество ограничено до 4 человек. В то же время отделения МФО – это объекты важного социального значения, а также объекты финансового сектора Украины.

"Именно в тот момент, когда многих отправляют в отпуск за свой счет, когда происходит задержка заработной платы, отделения МФО остаются той нитью надежды, которая финансово поддерживает жителей Украины", - добавляет Холод.

Для представителей МФО странной выглядит сегодняшняя ситуация – многие компании перестали выдавать кредиты и изо всех сил пытаются убедить должников оплатить ранее взятый кредит, чтобы собрать уже розданные деньги.

Отдельную иронию вызывает то, что отделения банков открыты, но не кредитуют клиентов, а те, кто может кредитовать - не работает, отделения пытаются закрыть, аргументируя, что это сфера услуг.

При таких обстоятельствах в ближайшем будущем, когда многие клиенты лишаться работы или будут в отпуске без оплаты, они также останутся без последней возможности в поддержке, у них не будет финансовой опоры со стороны финкомпаний, которые за собственные средства кредитуют население.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине Верховная Рада 359 голосами приняла решение отменить целый ряд налогов и штрафов с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

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