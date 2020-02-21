Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что экономика Украины продолжает расти быстрее, чем в Европе.

"Это можно подтвердить реальными цифрами. Год назад Украина занимала в гривне вдвое дороже (20%), чем сейчас (9%). Если мы продолжим работать в этом направлении, ресурсы для нашего государства будут дешеветь", – сообщил Гончарук во время отчета правительства в парламенте в пятницу, 21 февраля.

По его словам, одновременно с этим абсолютно все рейтинговые агентства улучшили суверенный рейтинг страны.

"И то же продолжит происходить весной, если будет сохранен тот курс, который мы с вами взяли. То есть ситуация макро продолжает улучшаться. Экономика продолжает расти. Она продолжает расти быстрее, чем в Европе", – сообщил Гончарук.

В то же время премьер признал, что в четвертом квартале темпы роста снизились.

"Это вызвано абсолютно объективными факторами. Например, у нас значительно дешевле газ, чем прошлой зимой, гораздо меньше произведенной и потребленной электроэнергии, и она дешевле, чем прошлой зимой", – резюмировал Гончарук.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что экономика Украины продолжает расти быстрее, чем в Европе коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году прогнозируется ускорение роста валового внутреннего продукта до 3,3%.

Одновременно с этим ожидается замедление потребительской инфляции до 6%, свидетельствует проект Государственного бюджета на 2020 год.

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