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21 февраля • обновлено в 16:18
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"Быстрее, чем в Европе": Гончарук сообщил о резком росте экономики Украины

2.8т
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что экономика Украины продолжает расти быстрее, чем в Европе.

"Это можно подтвердить реальными цифрами. Год назад Украина занимала в гривне вдвое дороже (20%), чем сейчас (9%). Если мы продолжим работать в этом направлении, ресурсы для нашего государства будут дешеветь", – сообщил Гончарук во время отчета правительства в парламенте в пятницу, 21 февраля.

По его словам, одновременно с этим абсолютно все рейтинговые агентства улучшили суверенный рейтинг страны.

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"И то же продолжит происходить весной, если будет сохранен тот курс, который мы с вами взяли. То есть ситуация макро продолжает улучшаться. Экономика продолжает расти. Она продолжает расти быстрее, чем в Европе", – сообщил Гончарук.

В то же время премьер признал, что в четвертом квартале темпы роста снизились.

"Это вызвано абсолютно объективными факторами. Например, у нас значительно дешевле газ, чем прошлой зимой, гораздо меньше произведенной и потребленной электроэнергии, и она дешевле, чем прошлой зимой", – резюмировал Гончарук.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что экономика Украины продолжает расти быстрее, чем в Европе

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что экономика Украины продолжает расти быстрее, чем в Европе

коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году прогнозируется ускорение роста валового внутреннего продукта до 3,3%.

Одновременно с этим ожидается замедление потребительской инфляции до 6%, свидетельствует проект Государственного бюджета на 2020 год.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Комментарии
33
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Интересно
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"Это можно подтвердить реальными цифрами", а цифры реально придумать
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4
1
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Ну так вторая Францыя же, куле тут нипанятно то?
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5
1
Нациев Сала
Нациев Сала
премоxa, xули!
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5
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