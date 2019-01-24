|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Быстрая проверка: как выбрать правильного застройщика в Украине

775Читать материал на украинском

Лучший способ найти беспроблемного застройщика при покупке квартиры – это обратиться к проверенному риелтору. Зачастую доступ к критериям качества застройщиков есть только у них.

Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов. По его словам, нужен специалист, который уже не первый год на этом рынке и продал далеко не одну тысячу квадратных метров.

"Второе – нужно проверять историю самого застройщика. Сколько объектов он построил, где он их построил, как он их посдавал. Почитать информацию на различных интернет-ресурсах от людей, которые живут уже в этих построенных домах – насколько они довольны", – перечислил Романов.

Новости
Ипотека в Украине: как купить квартиру за полцены и чего ждать в 2019-м

Соответственно, уверен он, в таком случае можно будет понять, насколько качественно компания построила эти дома. Также он посоветовал обязательно проверить целевое назначение земли, класс постройки и статутный фонд проекта.

Быстрая проверка: как выбрать правильного застройщика в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине большинство покупателей жилья предпочитают новостройки. Кроме того, в последнее время все более популярной становится концепция жилых комплексов "город в городе".

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Покупка жилья" на OBOZREVATEL.

Темы
Покупка жильяПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Владимир Романов
Место
Украина
Теги
недвижимостьРынок недвижимостиУкраина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги