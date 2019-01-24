Быстрая проверка: как выбрать правильного застройщика в Украине

Лучший способ найти беспроблемного застройщика при покупке квартиры – это обратиться к проверенному риелтору. Зачастую доступ к критериям качества застройщиков есть только у них.

Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов. По его словам, нужен специалист, который уже не первый год на этом рынке и продал далеко не одну тысячу квадратных метров.

"Второе – нужно проверять историю самого застройщика. Сколько объектов он построил, где он их построил, как он их посдавал. Почитать информацию на различных интернет-ресурсах от людей, которые живут уже в этих построенных домах – насколько они довольны", – перечислил Романов.

Соответственно, уверен он, в таком случае можно будет понять, насколько качественно компания построила эти дома. Также он посоветовал обязательно проверить целевое назначение земли, класс постройки и статутный фонд проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине большинство покупателей жилья предпочитают новостройки. Кроме того, в последнее время все более популярной становится концепция жилых комплексов "город в городе".

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