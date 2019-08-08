"Была сущая паника": российский экономист раскрыл эффект от "адских" санкций США

Сразу после введения США нового пакета "адских" санкций против госдолга России на фондовом рынке началась паника.

Об этом рассказал доктор экономических наук, профессор, председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев в эфире "Радио Свобода". Он подчеркнул, что такой эффект произвела сама новость о санкциях, поскольку они вступают в силу 26 августа.

"Я как человек, активно занимающийся фондовым рынком, могу лично засвидетельствовать – мне это дорого обошлось. На рынке была сущая паника, рубль падал, фондовые индексы падали, причем зримо, я давно уже не помню такого. Но сегодня вроде бы ситуация немножко успокоилась", - рассказал он.

Нечаев заявил, что на самом деле санкции носят символический характер, поскольку президент США Дональд Трамп не стал задействовать самый жесткий вариант.

"Все-таки в отличие от России, там есть Конгресс со своей позицией, его позиция гораздо более жесткая по отношению к России и к российской внешней политике. Там настаивали на более жестких санкциях. Формально в рамках законопроекта Трамп должен был принять три вида санкций, формально он все исполнил, они три направления санкций сформулировали. То, чего опасались многие эксперты, многие российские предприниматели, наверное, политики тоже, вообще-то не реализовалось", - пояснил экономист.

Он также заявил, что после вступления нового пакета санкций США в силу Россия лишается возможности размещать свои долговые и ценные бумаги, а также государственные облигации, номинированные в долларах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с "делом Скрипалей".

Второй пакет ограничений введен в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием. Новый раунд ограничений включает шесть возможных мер, из которых Трамп обязан выбрать хотя бы три.

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