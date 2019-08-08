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"Была сущая паника": российский экономист раскрыл эффект от "адских" санкций США

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Сразу после введения США нового пакета "адских" санкций против госдолга России на фондовом рынке началась паника.

Об этом рассказал доктор экономических наук, профессор, председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев в эфире "Радио Свобода". Он подчеркнул, что такой эффект произвела сама новость о санкциях, поскольку они вступают в силу 26 августа.

"Я как человек, активно занимающийся фондовым рынком, могу лично засвидетельствовать – мне это дорого обошлось. На рынке была сущая паника, рубль падал, фондовые индексы падали, причем зримо, я давно уже не помню такого. Но сегодня вроде бы ситуация немножко успокоилась", - рассказал он.

Нечаев заявил, что на самом деле санкции носят символический характер, поскольку президент США Дональд Трамп не стал задействовать самый жесткий вариант.

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"Все-таки в отличие от России, там есть Конгресс со своей позицией, его позиция гораздо более жесткая по отношению к России и к российской внешней политике. Там настаивали на более жестких санкциях. Формально в рамках законопроекта Трамп должен был принять три вида санкций, формально он все исполнил, они три направления санкций сформулировали. То, чего опасались многие эксперты, многие российские предприниматели, наверное, политики тоже, вообще-то не реализовалось", - пояснил экономист.

Он также заявил, что после вступления нового пакета санкций США в силу Россия лишается возможности размещать свои долговые и ценные бумаги, а также государственные облигации, номинированные в долларах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с "делом Скрипалей".

Второй пакет ограничений введен в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием. Новый раунд ограничений включает шесть возможных мер, из которых Трамп обязан выбрать хотя бы три.

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Тема
Санкции против России
Персона
Дональд Трамп
Место
Россия
Теги
Россия санкции
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