''Была бы катастрофа'': Волкер пояснил, зачем Украине деньги МВФ

Соглашение между Международным валютным фондом (МВФ) и Украиной о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA) на $3,9 млрд будет способствовать укреплению бюджета и продолжению программы реформ.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Интерфакс-Украина".

"Это соглашение в долгосрочных интересах Украины, как экономических, так и укрепления бюджета, реформ. Это сотрудничество может иметь очень позитивные результаты в долгосрочной перспективе", - сказал он.

По его словам, Украина получит ощутимую финансовую поддержку, что позволит правительству продолжать осуществлять свою деятельность: предоставлять услуги, демонстрировать на глобальном рынке сильную и стабильную позицию.

"С точки зрения макрофинансовых и бюджетных выгод для украинского правительства достижение договоренности с МВФ очень важно", - подчеркнул дипломат.

Волкер также добавил, что негативные результаты отсутствия соглашения с МВФ Украина начала бы ощущать уже в январе-феврале 2019 года.

"Это была бы катастрофа для Украины в макрофинансовом плане, если бы соглашения не было", - резюмировал спецпредставитель США.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября уполномоченный персонал Международного валютного фонда (МВФ) и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов на газ до рыночного уровня.