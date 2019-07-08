ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МирСпорт

/Новости экономики

"Был рад слышать!" Зеленский прояснил судьбу санкций против России

2.2тЧитать материал на украинском

Секторальные и "крымские" санкции Европейского Союза против России будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я рад был сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается четкой и неизменной. Секторальные и "крымские" санкции будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно", – сказал украинский лидер.

Новости
Начало конца? В Европе поднимается волна за снятие санкций с России

По его словам, санкционная политика должна продлиться до полного выполнения Минских договоренностей, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Пожалуйста, не думайте, что "санкции" - это мое любимое слово. Мое любимое слово "мир". А санкционная политика – это последний цивилизованный инструмент для его установления", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го. Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

28 июня Совет Европейского Союза принял решение продлить экономические санкции против России до 31 января 2020 года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
санкции КрымРоссияЕвросоюзУкраина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
10
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
в 14-ом году, курс гривны к рублю был около 4 рублей, сейчас 2,4 рубля. Вопрос, против кого санкции то вводят?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel