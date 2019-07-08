"Был рад слышать!" Зеленский прояснил судьбу санкций против России

Секторальные и "крымские" санкции Европейского Союза против России будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Я рад был сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается четкой и неизменной. Секторальные и "крымские" санкции будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно", – сказал украинский лидер.
По его словам, санкционная политика должна продлиться до полного выполнения Минских договоренностей, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Владимир Зеленский
"Пожалуйста, не думайте, что "санкции" - это мое любимое слово. Мое любимое слово "мир". А санкционная политика – это последний цивилизованный инструмент для его установления", – добавил Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го. Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.
28 июня Совет Европейского Союза принял решение продлить экономические санкции против России до 31 января 2020 года.
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