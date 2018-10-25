Компенсация за аренду жилья: Кабмин "оценил" полицейских дешевле нардепов

Сотрудники Национальной полиции будут получать за аренду жилья компенсацию почти в пять раз меньше, чем народные депутаты Украины - 3,5 тыс. грн против 15,5 тыс. грн.

ObozTV в своем сюжете оценил материальную помощь, которую правительство предоставляет правоохранителям и народным избранникам.

Как известно, 24 октября определил размер компенсации полицейским за аренду жилья. Согласно постановлению правительства, денежная компенсация выплачивается ежемесячно в размере фактических расходов:

- в Киеве не более двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. То есть – 3524 грн в 2018 году.

- в областных центрах не более полутора прожиточных минимума для трудоспособных лиц. Итого – 2643 грн в 2018 году.

- в других населенных пунктах один прожиточный минимум – 1762 грн.

При этом компенсация увеличивается в 1,5 раза при наличии у полицейского трех и более членов семьи.

При этом, в 2017 году 176 народных депутатов получили компенсацию за наем жилья. Из Госбюджета на это было выделено 32,6 млн грн.

Таким образом, в месяц на одного народного депутата выделяется 15435 грн.

"То есть копы, которые ежедневно рискуют жизнью, спасая жизни украинцев, будут получать 3524 грн, а 176 нардепов, большинство из которых миллионеры, уже компенсировали по 15435 грн. Законодатели в 5 раз дороже защитников – выходит так", - говорится в сюжете ObozTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью стоимость жилья в Украине в бюджетном сегменте подскочила на 15-20%.

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