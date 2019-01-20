Зарплаты в конвертах в Украине: озвучена шокирующая статистика

В Украине сложилась критическая ситуация с зарплатами в конвертах, на каждом втором предприятии есть официально нетрудоустроенные сотрудники.

Об этом рассказал в эфире ObozTV и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов, ссылаясь на результаты проверок бизнеса.

"Есть яркая статистика с нашей стороны. Каждая вторая проверка по вопросам официального трудоустройства оканчивается с результатом. На каждом втором предприятии – это 50% или больше – мы обнаруживаем неофициальных сотрудников", – заявил Бамбизов.

Представитель ГФС рассказал, как в Украине борются с зарплатами в конвертах.

"Осенью 2018 года было издано распоряжение Кабмина Украины относительно мероприятий на рынке труда. За три осенних месяца и за декабрь мы имеем 500 тыс. трудоустроенных лиц. А всего в 2018 году было трудоустроено около 600 тыс. людей. За последние три месяца было трудоустроено 82% от числа трудоустроенных в течение года", – сообщил он.

Как отметил чиновник, когда Кабмин начал принимать меры, бизнесмены активно начали детенизировать рынок труда и официально трудоустраивать своих работников. В 2019 году эту работу планируют продолжить.

"В дальнейшем должна быть информационная работа с нашей стороны и со стороны других государственных органов для того, чтобы донести до понимания наших работодателей и работников необходимость официального трудоустройства и социальной ответственности", – заявил Бамбизов.

По словам представителя ГФС, "официально трудоустроенный работник даже на минимальную зарплату – уже хоть какая-то социальная гарантия для него и налоги для государственного и местного бюджета".

ukranews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и.о. замглавы ГФС Евгений Бамбизов рассказал, что в Украине за 2018 год количество проверок бизнеса снизилось почти на 20%, а за последние три года их стало меньше в 3,5 раза.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!