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/Банки и финансы

Зарплаты в конвертах в Украине: озвучена шокирующая статистика

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В Украине сложилась критическая ситуация с зарплатами в конвертах, на каждом втором предприятии есть официально нетрудоустроенные сотрудники.

Об этом рассказал в эфире ObozTV и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов, ссылаясь на результаты проверок бизнеса.

"Есть яркая статистика с нашей стороны. Каждая вторая проверка по вопросам официального трудоустройства оканчивается с результатом. На каждом втором предприятии – это 50% или больше – мы обнаруживаем неофициальных сотрудников", – заявил Бамбизов.

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Представитель ГФС рассказал, как в Украине борются с зарплатами в конвертах.

"Осенью 2018 года было издано распоряжение Кабмина Украины относительно мероприятий на рынке труда. За три осенних месяца и за декабрь мы имеем 500 тыс. трудоустроенных лиц. А всего в 2018 году было трудоустроено около 600 тыс. людей. За последние три месяца было трудоустроено 82% от числа трудоустроенных в течение года", – сообщил он.

Как отметил чиновник, когда Кабмин начал принимать меры, бизнесмены активно начали детенизировать рынок труда и официально трудоустраивать своих работников. В 2019 году эту работу планируют продолжить.

"В дальнейшем должна быть информационная работа с нашей стороны и со стороны других государственных органов для того, чтобы донести до понимания наших работодателей и работников необходимость официального трудоустройства и социальной ответственности", – заявил Бамбизов.

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По словам представителя ГФС, "официально трудоустроенный работник даже на минимальную зарплату – уже хоть какая-то социальная гарантия для него и налоги для государственного и местного бюджета".

Зарплаты в конвертах в Украине: озвучена шокирующая статистика

ukranews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и.о. замглавы ГФС Евгений Бамбизов рассказал, что в Украине за 2018 год количество проверок бизнеса снизилось почти на 20%, а за последние три года их стало меньше в 3,5 раза.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVДетенизация экономикиЗарплаты в конвертах
Персона
Евгений Бамбизов
Место
Украина
Теги
ГФСГосударственная фискальная служба Украины
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Приходько Егор
Приходько Егор
а потом вы плачите почему так херово на украине жить. сами же всеми силами пытаетесь его развалить не платя налогов
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Грушенко Владимир
Грушенко Владимир
Приходько Егор, Уход от налогов - это присуще всем бедным странам. Кста, в России так же платят в конвертах. Просто в госсекторе, который у вас гораздо больше и значительнее, это труднее сделать. А в бизнес структурах в России такой же нал. Знаю, о чем говорю.
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