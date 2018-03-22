Зарплаты сотрудников НАБУ: в Раде обнародовали детали

Размер должностных окладов пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины составляет от 27 до 46,5 тыс. гривен.

"Предлагаю вашему вниманию размер должностных окладов пресс-службы НАБУ. Не детективов, спецназовцев а именно пресс-службы НАБУ. А теперь давайте сравним их с зарплатами врачей, учителей, работников культуры... Чем они хуже работников пресс-службы НАБУ?" - написал в своем Facebook нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

По его словам, зарплаты судей и прокуроров - еще больше.

Как писал "Обозреватель", в Украине средняя зарплата вырастет до 10 тысяч.