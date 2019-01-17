Проверки бизнеса в Украине: предпринимателям прояснили важный нюанс

В Украине за 2018 год количество проверок бизнеса снизилось почти на 20%, а за последние три года их стало меньше в 3,5 раза.
Такую информацию обнародовал в эфире ObozTV и. о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов. По его словам, даже отмена моратория на проверки бизнеса не увеличит их количество.
"На 18% снижено количество проверок год к году. В 3,5 раза уменьшилось количество выходов за последние 3 года", – сообщил Бамбизов.
"Что касается ГФС, количество проверок не увеличивается, а уменьшается. Мы можем четко сказать, что отмена моратория никоим образом не повлияла на увеличение количества", – уточнил чиновник.
По его словам, ГФС совместно с другими государственными органами разработала меры, которые исключают коррупционную составляющую во время проверок.
"На предприятия не выходят специалисты именно фискальной службы. Это совместные бригады, куда входят также представители Гоструда, Национальной полиции и ГФС. Согласитесь, предпринимателю сложно договориться, если к нему приходят сразу 8 человек из разных органов. Мы увидели эффективность этих мер на примере последних трех месяцев 2018 года, и мы будем продолжать эту работу", – подчеркнул Бамбизов.
Представитель ГФС заверил, что визиты налоговиков не являются неожиданностью для бизнеса, поскольку на сайте ведомства есть план-график проверок, который доступен каждому: "Кто попадает в график – это ни для кого не секрет. Видите себя в плане-графике – понимаете, когда и в какой месяц к вам придет ГФС".
economics-prorok.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине с 1 января 2019 года утратил силу закон о введении запрета на проверки бизнеса.
Мораторий действовал с 2014 года, однако для ряда государственных структур, в частности ГФС, в законе было сделано исключение.
Премьер-министр Владимир Гройсман сообщал, что в 2019 году проверки бизнеса будут проходить по утверждённому плану, а инспекторы будут иметь специальные чек-листы.
В Украине в 2018 году во время проверок контролирующими органами бизнеса штрафы и санкции применяли при 40% выявленных нарушений.
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