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Проверки бизнеса в Украине: предпринимателям прояснили важный нюанс

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В Украине за 2018 год количество проверок бизнеса снизилось почти на 20%, а за последние три года их стало меньше в 3,5 раза.

Такую информацию обнародовал в эфире ObozTV и. о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов. По его словам, даже отмена моратория на проверки бизнеса не увеличит их количество.

"На 18% снижено количество проверок год к году. В 3,5 раза уменьшилось количество выходов за последние 3 года", – сообщил Бамбизов.

"Что касается ГФС, количество проверок не увеличивается, а уменьшается. Мы можем четко сказать, что отмена моратория никоим образом не повлияла на увеличение количества", – уточнил чиновник.

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По его словам, ГФС совместно с другими государственными органами разработала меры, которые исключают коррупционную составляющую во время проверок.

"На предприятия не выходят специалисты именно фискальной службы. Это совместные бригады, куда входят также представители Гоструда, Национальной полиции и ГФС. Согласитесь, предпринимателю сложно договориться, если к нему приходят сразу 8 человек из разных органов. Мы увидели эффективность этих мер на примере последних трех месяцев 2018 года, и мы будем продолжать эту работу", – подчеркнул Бамбизов.

Представитель ГФС заверил, что визиты налоговиков не являются неожиданностью для бизнеса, поскольку на сайте ведомства есть план-график проверок, который доступен каждому: "Кто попадает в график – это ни для кого не секрет. Видите себя в плане-графике – понимаете, когда и в какой месяц к вам придет ГФС".

Проверки бизнеса в Украине: предпринимателям прояснили важный нюанс

economics-prorok.com

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Евгений Бамбизов
Место
Украина
Теги
Государственная фискальная служба УкраиныГФС
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