Если вы собственник сельскохозяйственной земли и думаете, что владеете ею, то ошибаетесь. Она уже украдена. Ваша земля уже больше 15 лет в аренде: ею владеют и пользуются, но не вы. Тому, кто ее украл, остается договориться с вами о материальной компенсации. Да, именно компенсации. Вы сами отдали землю в чужие руки и с равнодушием посматриваете на то, что посеял ваш арендатор, панок когда то вашей земли. Земля вам уже не нужна.

Но землю потярям не из-за войны, а собственного равнодушия и жадности. Копеечная аренда запеленила глаза. А призрачность проданной земли уже делает вас богатыми. Но не надейтесь, за уже сворованное много платить не обираються – оно и так стало ихним. Тыкнут по тысяче долларов за гектар и скажут: "На лекарства, не болейте".

…5 утра. Мне 5 лет. У меня через плечо в чехле камень, чтобы точить косу. Дед с косой впереди. Мы на месте. Простреленные при взятии Вены руки крепко берут косу. Она начинает свистеть, кладя траву, как врагов.

Почти у всех из нашего поколения был дед, который брал Вену, освобождал Варшаву или Прагу. А сколько не стали дедами, погибнув в черной робе при форсировании Днепра. А сколько тех, которые были повешены немцами в центре села или города. Они знали: земля должна быть только их.

Дед говорил, что в обозе у них был ящик швейцарских часов, но голодные австрийские дети хотели есть, часами их накормишь. ...

Настоящее. 2 гектара воину. И какой-то губернатор со свитой уже ее готов купить - дать на лекарства ветерану. Украинец - разменная монета.

Вашу украденную землю перепродадут и оденут на руку новые швейцарские часы для имиджа и статуса. А Вам дадут на швейцарские лекарства.

Возвращаем землю себе!

P.S. ВІКІПЕДІЯ

українська версія: Ві́день(нім.Wien[ˈviːn],бавар.Wean,лат.Vindobona)— столицяАвстрії.

руська версія: Ве́на(нем.Wien[ˈ vi ː n ],бав.Wean,лат.Vindobona)—федеральнаястолицаАвстрии