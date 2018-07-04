Для начала – небольшая ремарочка. Закон о валюте вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через семь месяцев со дня вступления в силу. Следовательно, Декрет о системе валютного регулирования и валютного контроля (1993 года) и Закон о порядке осуществления расчетов в иностранной валюте (1994 года) будут действовать еще минимум 7 месяцев после опубликования закона "О валюте и валютных операциях" (2018). То есть нужно осознавать, что изменения не сиюминутные, их придётся подождать.

После принятия Парламентом Закона о валюте в СМИ появилось много комментариев, иногда противоречивых, о его качестве и последствиях. Попробуем разобраться, какие реальные изменения повлечет за собой новый акт.

В первую очередь, этот закон провозглашает принцип свободы валютных операций и движения капитала, а также отменяет устаревшие Декрет и Закон начала 90-ых.

Что это значит?

До недавнего времени (и все еще сегодня) законодательно были определены разрешенные валютные операции. Все, что не выписали в Декрете, запрещалось. Новый же закон устанавливает рамки запретов и разрешает любые операции, не запрещенные законом или постановлениями НБУ.

Это, конечно, не означает мгновенную вседозволенность, но дает Нацбанку недоступные раньше возможности валютной либерализации.

Как это будет работать, можно представить на примере.

Сегодня для легального перечисления валюты на свой зарубежный счет или инвестирования (в ценные бумаги, недвижимость или, скажем, открытие фирмы) необходимо получить индивидуальную лицензию НБУ (это касается и физических, и юридических лиц).

Громоздкий механизм индивидуальных лицензий, безусловно, ограничивал простых украинцев, но для бизнеса и состоятельных граждан препятствием он не был. Так, прятать бизнес за вереницами анонимных офшорных компаний было и есть обычной практикой защиты предприятий от рейдерства, но индивидуальных лицензий для подобных инвестиций за рубеж НБУ всегда выдавал очень мало (наши "инвесторы", как правило, обходились и без них).

НБУ может упрощать порядок получения таких лицензий, но отменить их совсем - нет (Декрет обязывает).

Закон же о валюте не предполагает индивидуальных лицензий вообще. Он дает Нацбанку возможность вводить разрешения на отдельные виды операций, но исключительно как временную меру – для сохранения стабильности.

Много разговоров было и о возможности для физлиц покупать инвалюту за гривню и наоборот в безналичной форме (как это было еще недавно в Приват-24).

К слову, сегодня это не запрещено, однако купить безналичную инвалюту можно только для конкретной цели и только на следующий день после подачи заявки. Такой порядок установлен Национальным банком.

Новый закон также оставляет за НБУ полномочия устанавливать правила для обмена валют, как и правила для других валютных операций. В то же время, участники рынка ожидают от регулятора реальной, ощутимой либерализации условий валютообмена, которые позволят банкам предоставлять клиентам удобный и качественный сервис.

Возможность в несколько кликов совершать обменные операции на небольшие суммы в мобильном приложении принесет клиентам не только скорость и удобство, но и безопасность (за счет сокращения потребности в услугах незаконных обменных пунктов, о рисках операций в которых мы говорили не раз).

Постепенный переход валютообмена для физлиц из наличной в безналичную форму также повысит прозрачность этого рынка, оставляя все меньше пространства его теневому сегменту.

Особый подарок в заключительных положениях закона предусмотрен для бизнеса – отмена 37 статьи Закона о внешнеэкономической деятельности. Эта статья позволяла (и все еще позволяет) чиновникам полностью блокировать экспортно-импортные операции компаний даже при незначительных нарушениях и под надуманными предлогами, стимулируя последних "решать вопросы" неформальным путем, пока бизнесу и отношениям с зарубежными партнерами не нанесен критический ущерб. И все же в случае реальных нарушений валютного законодательства закон оставляет возможность наложения штрафов. Таким образом, коррупционных помех для легального бизнеса станет заметно меньше.

Еще одно следствие нового закона - временные валютные ограничения станут действительно временными.

Сегодня для защиты финансовой стабильности НБУ может вводить временные валютные ограничения на неопределенный срок, то есть они могут действовать бесконечно.

Закон о валюте также дает НБУ возможность введения временных ограничений (они называются мерами защиты) на срок до 6 месяцев и продлевать их действие, но:

- пролонгация конкретных ограничений требует подтверждения от Совета НБУ;

- конкретное ограничение не может действовать более 18 месяцев в течение 2 лет.

Регулятор, как и прежде, сможет оперативно использовать меры защиты в кризисных условиях, но закон обязывает НБУ постфактум обосновывать введенные ограничения и подтверждать их эффективность.

В то же время, часть действующих сегодня ограничений сохранится и после вступления закона в полную силу - они будут перенесены в обновленную нормативную базу НБУ и будут отменяться с учетом успехов Украины в борьбе с уклонением от налогообложения.

Так или иначе, у НБУ есть полгода после принятия закона на разработку нового валютного регулирования, после чего еще месяц отведен на подготовку участников рынка к вступлению всех изменений в силу.