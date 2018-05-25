Названа причина задержек пенсий в Украине

Происходящие в Украине задержки с выплатами пенсий связаны исключительно с изменением и унификацией графика выплаты пенсий Пенсионным фондом Украины.

Об этом во время часа правительства в парламенте заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, отметив при этом, что все пенсии переселенцам будут выплачены в полном объеме сообщает УНН.

"Задержки с выплатами пенсий на сегодня связаны исключительно с изменением и унификацией графика выплаты пенсий Пенсионным фондом Украины. Все пенсии переселенцам будут выплачены в полном объеме. Никаких долгов перед переселенцами не будет", - сообщил Розенко.

Напомним, в январе - апреле 2018 на выплату перечисленных военных пенсий было направлено 2,7 млрд грн. За этот период пенсии были перечислены 543 491 военному пенсионеру. В среднем в результате перерасчета пенсии военнослужащих выросли на 1459,15 грн.

Пенсии за май профинансированы на 48,4% от месячной потребности. В марте 2019 должен быть проведен перерасчет пенсий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже в следующем году могут запустить накопительный уровень пенсионной системы. Деньги будут аккумулировать на специальных счетах, а воспользоваться ими можно будет при достижении пенсионного возраста. Решение о том, кому доверят сбережения, еще не приняли. Однако ряд международных партнеров, в том числе и Всемирный банк, считают, что запускать в Украине второй уровень пенсионной системы – рано. А сбережения могут обесцениться из-за роста цен.