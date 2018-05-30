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Ющенко получил высокую должность в известном украинском банке

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Экс-президент Украины Виктор Ющенко стал главой наблюдательного совета "Альпари Банка".

Он был избран на эту должность решением единственного участника финучреждения 25 мая, сообщает "Интерафкс-Украина".

Ранее главой наблюдательного совета "Альпари Банка" был экономист и политик Владимир Лановой.

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По данным Национального банка Украины, по состоянию на начало 2018 года единственным акционером финансового учреждения являлся Бахтари Хедаятоллах.

По размеру чистых активов (206,1 млн гривен) "Альпари Банк" занимал последнее место среди 84 действовавших в Украине банков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ющенко указали на роковые ошибки во время президентства.

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Виктор Ющенко
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