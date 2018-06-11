Выплаты ВСУ: Порошенко назвал зарплату на передовой

Минимальное денежное обеспечение украинских военных на передней линии обороны на Донбассе составляет 20 тысяч гривен в месяц.
Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве, напомнив, что государство предоставляет льготы, которые предусмотрены участникам боевых действий. Об этом сообщает УНИАН.
"Сейчас минимальное денежное обеспечение на передней линии - 20 тысяч гривен. Это 800 долларов США, тогда как в начале агрессии РФ в 2014 году было 600 гривен в месяц", - отметил он.
Порошенко добавил, что сейчас совершенно по-другому обучают спецназ. Кроме того, он напомнил об отдельной программе обеспечения подразделений боеприпасами.
Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Верховная Рада приняла решение касательно отпуска военных.
Читайте все новости по теме "пенсии военным" на Обозревателе.