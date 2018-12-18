Всемирный банк выделил Украине транш на $750 млн: что известно

Совет директоров Всемирного банка 18 декабря одобрил предоставление Украине финансовой гарантии (PBG) на сумму 750 млн долларов.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко, поблагодарив за поддержку государства.

"Приветствую решение Совета директоров Всемирного Банка о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долларов США. Это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства. Это также четкое признание со стороны авторитетной института нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности в финансовом секторе", – написал Порошенко.

Он также уточнил, что такие решения добавляют уверенности в том, что Украина идет правильным путем. "Спасибо нашим партнерам за надежную поддержку и веру в Украину", – резюмировал президент.

Уточним, что гарантия на политику развития (PBG) является финансовым инструментом Мирового банка, который может быть использован правительством страны для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство финансов информировало, что Всемирный банк рассмотрит предоставление Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн. Так, она будет действовать 10 лет и позволит государству получить международное финансирование на более благоприятных условиях.

Кроме того, в Международном валютном фонде заявили, что продолжат сотрудничество с Украиной даже в случае введения военного положения.