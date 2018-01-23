Вопрос нацбезопасности: стало известно, почему тянут с увольнением Гонтаревой

Новый глава Национального банка Украины будет назначен тогда, когда главные политические игроки смогут договориться по его кандидатуре.

Об этом в эфире ObozTV заявил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский

"Единственная причина – это политические торги. Много политических сил хотели бы иметь возможность влиять на главу НБУ. Если у них таких гарантий нет, то они отказываются голосовать. Я ожидаю, что это будет в ближайшее время, потому что это очень сильно вредит нашей банковской системе. Есть недоверие со стороны международных организаций, со стороны инвеститоров, которые знают, что есть глава НБУ, которая фактически не работает, а исполняющий обязанности фактически не имеет полномочий. Это вызывает беспокойство и этот вопрос нужно решать. Это в какой-то степени и национальная безопасность", - считает он.

По его словам, не стоит пока ожидать и отчета главы НБУ Валерии Гонтаревой.

"Все понимают, что отчет Гонтаревой будет политическим событием, где перед выборами 2019 года каждый из политиков захочет попиариться на этой теме. По закону отчет должен быть, но как будут развиваться события... Возможно, придумают какие-то шаги, которые позволят избежать отчета нынешней главе Нацбанка", - отметил эксперт.

При этом Несходовский признал, что пока первый заместитель главы НБУ Яков Смолий справляется с обязанностями главы центробанка и показал себя как "технократ, который не лезет в политику".

Как сообщал "Обозреватель", президент Украины Петр Порошенко предложил на пост главы НБУ исполняющего обязанности руководителя Якова Смолия.