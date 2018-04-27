Вместо купюр: в Украине ввели новые монеты

Национальный банк Украины вводит в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 грн с 27 апреля.

В перспективе эти монеты должны заменить бумажные купюры, которые сейчас находятся в обращении. Нацбанк прекратит печатать банкноты номиналом 1 и 2 грн, но изымать их пока не будет.

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Новые монеты имеют серебристый цвет, на их аверсе изображены малый Герб Украины и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ, а на реверсе – портреты личностей, которые размещены на соответствующих купюрах.

Монета номиналом 1 грн (аверс) НБУ

Монета номиналом 1 грн (реверс) НБУ

На реверсах монет номиналом 1 и 2 грн изображены князь Владимир Великий и князь Ярослав Мудрый, соответственно.

Монета номиналом 2 грн (реверс) НБУ

Монета номиналом 2 грн (реверс) НБУ

Напомним, что также будут введены в обращение монеты номиналом 5 и 10 грн. Их выпустят в 2019-2020 годах.

С 1 июля этого года в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов.