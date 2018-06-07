Вернут ли депозит: в Украине меняют правила по вкладам в банках

Фонд гарантирования вкладов сможет повысить гарантии по вкладам, в случае выполнения необходимого требования.

Об этом заявил заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик, отметив, что основным фактором, который будет влиять на решение Фонда в будущем, станет вопрос задолженности перед Министерством финансов, сообщает Finclub.

"Все говорят, что гарантии 200 тыс. грн – это маловато, 400 тыс. – это то, что можно потрогать, но наиболее убедительно выглядят гарантии на уровне 800 тыс. Сейчас это вопрос дискуссии и серьезных расчетов. По мнению команды Фонда гарантирования, мы могли бы пойти на повышение граничной суммы к 600 тыс. и далее. Это будет иметь экономический смысл для значительного количества людей, особенно тех, которые до девальвации были вкладчиками 200-, а после стали вкладчиками 200+", – сообщил Оленчик.

"Главным фактором для нас является наличие 60 млрд долгов перед Минфином и 85 млрд грн процентной задолженности. Имея такое ярмо, сложно будет говорить о каком-то повышении граничной суммы. В то же время сейчас мы инициируем серьезные переговоры с Минфином и рассчитываем на поддержку НБУ и международных партнеров", – добавил он.

Рост доли покрытия вкладов гарантиями в случае их повышения Минфин

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что уже в следующем году ни один украинский банк не будет гарантировать возвращение 100% вклада. "Ощадбанк" продадут в частные руки, а общая доля государства в банковском секторе сократится практически в два раза. Параллельно с этим вырастет и размер гарантированного вклада. Это та сумма, которую вернут клиенту, если банк закроется. Сейчас украинцы имеют право на сумму, которая не превышает 200 тыс. грн. Среди всех европейских стран меньше возвращают только в Молдове. Уже в следующем году гарантию могут повысить до 600-800 тыс. грн. Такие планы озвучили в Фонде гарантирования вкладов и в стратегии развития госбанков.

Последний раз гарантированный размер вклада повышали еще в 2012 году – до 200 тыс. грн. Весь остальной вклад – "сгорает". Евродиректива № 94/19/ЕС предполагает, что в европейских странах возвращать должны до 100 тыс. евро (по действующему курсу это больше 3 млн грн). Украинский Фонд в случае закрытия банка вернет всего лишь до 6,2 тыс. евро, то есть почти в 16 раз меньше. В результате инфляции и девальвации, говорится в отчете Нацбанка, возникла необходимость увеличить гарантированную сумму вклада в Украине.